Серьезные ограничения сняли в крупнейших городах страны.

Из-за массовых протестов против ковидных ограничений, прокатившихся по стране в прошлые выходные, власти Китая решили ослабить политику "нулевого ковида".

В десятках районов в Шанхае и Гуанчжоу - городах, в которых фиксируется рост заболеваемости, а также происходили особенно массовые протесты, сняли ограничительные меры, передает Би-би-си.

Ранее ограничения частично сняли в городе Урумчи, с которого началась волна протестов. Жителям провинции с 4-миллионным населением разрешили ездить на автобусах в пределах своего района. А некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения коронавируса могут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой.

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Внезапно сняли ограничения в нескольких крупных городах, таких как Гуанчжоу. Это произошло всего через несколько часов после столкновений между полицией и протестующими в этом городе.

В Пекине власти разрешили больным ковидом с легкими симптомами самоизолироваться дома, вместо того, чтобы закрывать на карантин целые жилые комплексы, как это делали раньше.

А вице-премьер Сунь Чунлань - одна из самых высокопоставленных чиновников Китая по борьбе с вирусом, заявила, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает.

"Страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбы с эпидемиями, поскольку патогенность вируса Омикрон ослабевает, больше людей вакцинируется и накапливается опыт сдерживания вируса", - сказала она.

После ее заявления смягчили ограничительные меры в Шанхае и Чунцине.

Это заявление резко контрастирует с более ранними сообщениями властей о том, что стране необходимо придерживаться строгой политики "нулевого ковида".

Массовые акции протеста в Китае

Большие манифестации происходили в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других городах. Участники выступлений держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытались обойти цензурные запреты.

Очень быстро среди лозунгов против ограничений и политики "нулевого ковида" появились крайне необычные для Китая политические требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

Сейчас протесты пошли на убыль из-за большого количества полицейских на улицах, привлеченных к подавлению выступлений. Однако, вероятно, они не прошли для власти незамеченными.

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