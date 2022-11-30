Улицы китайских городов заполнила полиция.

Власти Китая заявили о намерении предпринять решительные меры против "подрывных и диверсионных действий", которыми официальный Пекин считает массовые акции протеста против ковидных ограничений, прокатившиеся в последние дни.

Улицы китайских городов заполнила полиция. Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти участников демонстраций, передает Би-би-си.

Политико-юридическая комиссия Центрального комитета Коммунистической партии Китая заявила о необходимости "в рамках закона предпринять решительные меры против подрывных и диверсионных действий, осуществляемых враждебными силами". В сообщении, текст которого передает агентство Синьхуа, массовые демонстрации, впрочем не упоминаются.

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Акции протеста продолжались до ночи на понедельник, однако на следующий день запланированная в Пекине демонстрация не состоялась: полиция оцепила место сбора участников. В Шанхае вдоль основного маршрута протестных шествий были возведены барьеры, а полиция арестовала несколько человек. Демонстрации в этих местах предлагалось провести в некоторых каналах в телеграме.

По некоторым сообщениям, полиция также останавливала людей и просматривала их телефоны, чтобы проверить, установлены ли у них VPN (приложения, позволяющие обойти блокировку), а также Telegram и Twitter - в Китае эти сети заблокированы.

Ко вторнику некоторые участники состоявшихся в выходные дни протестов начали сообщать, что с ними связываются сотрудники полиции.

Пока неясно, как именно полицейские смогли узнать личные данные подозреваемых в участии в демонстрациях. Однако известно, что Китай уже давно создает государственную систему слежки стоимостью в миллиарды долларов, чтобы контролировать население. И сейчас она, вероятно, используется, чтобы наказать протестующих и предотвратить новые выступления.

Сейчас можно предположить, что полиция в Китае идет на шаг впереди протестующих: ей удается упреждать протесты в местах, где они должны были состояться.

Один из экспертов по региону считает, что протесты в ближайшее время не утихнут, а будут перемещаться в соцсети, но при возможности могут снова выплеснуться на улицы. Однако старший научный сотрудник Национального университета Сингапура Дрю Томпсон отмечает, что китайская полиция обладает огромными возможностями, и "Китай может весьма эффективно контролировать эти протесты в будущем".

После протестов в выходные цензура в китайских соцсетях и СМИ была усилена. В результатах поиска перестали появляться десятки миллионов сообщений, а СМИ стараются меньше освещать связанные с ковидом проблемы и отвлекать внимание публики репортажами о чемпионате мира по футболу и достижениях Китая в космосе.

Власти Китая пообещали ускорить вакцинацию пожилых людей: в этой возрастной категории прививки сделаны очень немногим. В то же время, в последние в дни в Китае было зафиксировано рекордно высокое число новых заболевших.

Китайская политика "нулевого ковида" до сих пор сводилась к массовому тестированию населения, а также к длительным карантинам, которые вводились без предупреждения. Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки коронавируса и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляли в локдаун целые миллионные города.

На вопрос о том, приведут ли протесты к изменению политики "нулевого ковида", официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фэн ответил, что Китай продолжит "регулировать и изменять" ограничительные меры. "Мы собираемся поддерживать [меры] и держать под контролем негативное воздействие на благосостояние и жизнь людей", - заявил он.

Некоторые китайские официальные лица также дали понять, что жалобы на жесткие ограничения в Китае были результатом не общенациональных правил, а "произвола", который происходил на местном уровне.

Акции протеста против локдаунов в Китае

Выступления против локдаунов начались в Китае в прошлые выходные. Сначала состоялась демонстрация в столице Синьцзян-Уйгурского округа Урумчи, где в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек, и многие местные жители сочли, что в высоком числе жертв виноваты именно карантинные меры. Затем демонстрации распространились на другие регионы Китая и прошли в числе прочего в столице Пекине, крупнейшем городе страны Шанхае, Нанкине, Чэнду, Ухане и некоторых других.

Некоторые демонстранты при этом также выдвигали крайне редкие для Китая политические требования об отставке главы КНР Си Цзиньпина. Часть демонстрантов выходила на улицы с белыми листами бумаги, таким образом протестуя против жесткой цензуры.

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