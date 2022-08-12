Юрий Романенко отметил, что россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине.

Граждане Российской Федерации несут коллективную ответственность за происходящие в Украине зверства. Европа закрывает россиянам доступ к цивилизации, потому что, собравшись вместе, они ведут себя как орда.

Об этом написал журналист Юрий Романенко в Facebook.

Он рассказала о жизни в Буче Киевской области до прихода российской армии. В населенном пункте жили мирные и спокойные люди, которые теперь никогда не смогут забыть, где и кого убили россяине.

"Когда мы жили в Буче, то каждое летнее утро с прохладным потоком воздуха врывались крики петухов и лай собак, а по вечерам мы засыпали под стрекотание сверчков. Каждый день мы гуляли по парку и это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Минимум час, а то и два я имел роскошь побыть наедине с мыслями и природой. Мы все знали там друг друга и наслаждались близостью контактов, недоступной в мегаполисе, хотя и были его частью. Именно это - все на расстоянии вытянутой руки, возможность выпить кофе с мэром на утренней пробежке, приходить в кафе, как к себе домой, чтобы валяться на диванчиках или на траве у F1, попивая фреш под деревьями в парке, возможность оставить Аэлиту соседской бабушке или отправить ее на такси в школу с таксистом, который приезжал к нам десятки раз, делали жизнь в Буче чрезвычайно теплой", - вспоминает Романенко.

При этом он указал, что одномоментно все это было уничтожено из-за безумного народа, помешанного на тупых примитивных лозунгах в духе "можем повторить", "вас не существует", "во всем виноват Запад". Кроме того, она нпомннил, что российские варвары даже не понимали, зачем их отправили в Украину.

"Они срали в нашем подъезде и свои жопы подтирали детскими вещами, которые находили в квартирах. Они расстреливали несчастных людей, которые никак не могли перестроиться и по привычке ехали по привычным улицам в поисках лекарств и еды для себя и близких. И теперь проезжая по улицам Бучи ты каждый раз думаешь: "Вот угол Вокзальной и Яблунской, здесь лежал мужчина в синей куртке на велосипеде у мотка разорванных проводов, а там дальше, на пересечении Водопроводной и Яблунской стояли две расстрелянные машины. А вот здесь Юля и Иванка тащили в простыне умирающую Сашу в больницу. А вот церковь, возле которой мы жили, которая стала кладбищем", - рассказал журналист.

В связи с этим он возмущен воплями "правильных русских" в Европе из-за возможного закрытия выдачи виз гражданам РФ.

"Мы (украинцы) имеем очень, я подчеркиваю, очень четкое понимание, что вы коллективно виноваты. Когда вы собираетесь вместе, то вы ведете себя, как деструктивное стадо, крушащее все на своем пути. По отдельности такие милые люди, но все вместе вы просто безумная орда. И вы как ртуть, если дать вам возможность собраться вместе, начинаете отправлять все вокруг. Вот почему настал этот момент - цивилизация устала разбираться в сортах говна, что продуцирует Россия. Потому от вас начинают закрываться. Конечно, вы, как тараканы, будете лезть в разные щели с воплями "а вот мы обойдем тут и пролезем тут, а ты попробуй докажи", но это будет временной мерой. Современная Россия - это та глупая девка с косичками, что бегала по Вене за украинками с воплями о Херсоне, чтобы вечером с опухшей рожей жаловаться, что ее выпилили из Booking", - подытожил журналист.

Как ранее сообща УНИАН, Эстония планирует аннулировать выданные россиянам шенгенские визы и отказать им во въезде в страну. Также страна запретила выдачу временных виз на проживание или обучение гражданам РФ.

Кроме того, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам и беларусам.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Шольца и напомнил, что россияне в основном поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев

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