Ранее о планах о визите Путина публично заявлял Эрдоган.

27 апреля в Турции состоится открытие атомной электростанции "Аккую" на южном побережье. На мероприятии должен был присутствовать российский диктатор Владимир Путин, но он не рискнул посещать страну.

Как сообщил в интервью TRT Haber турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, российский диктатор будет участвовать онлайн.

"Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. Первый блок начнет вырабатывать электроэнергию. С этой электростанции будет обеспечиваться 10% электроэнергии нашей страны. "Аккую" также предотвратит импорт природного газа", – сказал Эрдоган.

Видео дня

Ранее о планах относительно визита Путина публично заявлял турецкий президент, предполагавший, что он может состояться 27 апреля. Турецкое издание DikGazete сообщало, что Путин и Эрдоган, как ожидается, посетят провинции, пострадавшие в результате землетрясения, обсудят двустороннее партнерство в различных сферах. Тогда Кремль заявил, что решение о поездке Путина в Турцию пока не принято.

Атомная станция Аккую в Турции - что надо знать

АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин имеет 4 энергоблока мощность 1200 МВт каждый. Соглашение о ее строительстве подписали еще в 2010 году, но с реализацией проекта были проблемы.

В 2018 году стало известно, частные турецкие строительные компании вышли из проекта. Тогда строить станцию взялся российский "Росатом", дочерние компании которого в конце концов стали генеральными проектировщиками и подрядчиками АЭС. Кроме этого, российские подрядчики обязались обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации после завершения ее 60-летнего срока эксплуатации.

Ордер на арест Путина

В прошлом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за его причастности к депортации детей из Украины во время развязанной Россией кровавой войны.

Ордер обязывает 123 страны-участника Римского устава арестовать Путина в случае появления на их территории и выдать Гааге. Впрочем, некоторые страны уже пытаются найти пути избежать выполнения решения МУС. К примеру, ЮАР, визит в которую Путина ожидался в августе во время саммита БРИКС.

В Венгрии заявили, что для них ордер на арест Путина не имеет обязательной силы. Армения также официально пообещала не ловить диктатора.

Страны, которые не ратифицировали Римский устав (это, например, США и Турция) не имеют обязательств арестовать российского диктатора. Турция к тому же не признает решений Международного уголовного суда.

Вас также могут заинтересовать новости: