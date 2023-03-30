Путину не грозит арест в Турции, поскольку страна не ратифицировала Римский устав и не признает решения Международного уголовного суда.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его страну может приехать президент России Владимир Путин. Визит может состояться 27 апреля.

В интервью телеканалу ATV Эрдоган отметил, что Путин может посетить Турцию, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", построенной "Росатомом".

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия или принять участие в церемонии в режиме онлайн", – подчеркнул он.

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Примечательно, что Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решения Международного уголовного суда. Таким образом, турецкие правоохранители не обязаны арестовывать Путина после того, как МУС выдал ордер на его арест 17 марта 2023 года.

Ордер МУС на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Позже главный прокурор МУС Карим Хан подчеркнул, что этот ордер является пожизненным. Отозвать его могут лишь тогда, когда российский диктатор Путин предстанет перед судом.

В России на такое решение решили "ответить" запретом на работу МУС на территории РФ. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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