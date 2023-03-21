Китайский политик отметил необходимость восстановить регулярные встречи с президентом РФ.

Лидер Китая Си Цзиньпин пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить его страну в текущем году. Он отметил, что это якобы необходимо для установления тесных связей.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса - одного пути". В предыдущих двух форумах президент Путин принял участие", - цитируют Си Цзиньпина российские пропагандистские СМИ.

Китайский политик отметил необходимость восстановить регулярные встречи с Путиным, а также указал, что необходимо активизировать и другие механизмы двустороннего взаимодействия.

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Стоит отметить, что Путин последний раз приезжал в Пекине еще 4 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения в Украину.

Визит Си Цзиньпина в Москву - что известно

20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы провести встречу с российски коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили войну в Украине. При этом Пекин отметил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".

В свою очередь директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Пекин заинтересован в войне против Украины.

Аналитики Института изучения войны считают, что на встрече с Путиным глава Китая предложил более сдержанное видение двусторонних отношений, чем ожидал российский лидер.

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