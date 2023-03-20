Украина внимательно следит за визитом лидера Китая в Россию.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь использует влияние на Москву с целью прекращения российской агрессии против Украины.

"Украина внимательно отслеживает визит лидера Китая в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии УНИАН.

По словам спикера, как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с китайским коллегой Цинь Ганом на прошлой неделе, восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

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"Мы готовы участвовать в более тесном диалоге с Китаем для восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН и в последних резолюциях Генеральной ассамблеи ООН по этому поводу", - добавил Николенко.

Приезд Си Цзиньпина в Россию-детали

Лидер КНР Си Цзиньпинь сегодня прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина требует от Российской Федерации вывода всех захватнических войск с украинской территории на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, который состоится 20-22 марта.

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