Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили войну в Украине. Пекин отметил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".
По информации издания Xinhua, "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу". Си Цзиньпин отметил, что власти большинства стран поддерживают ослабление напряженности, а также выступают за мирные переговоры. Он указал, что "конфликты, в конце концов, решаются путем диалога и переговоров".
Также лидер Китая напомнил о своем варианте "мирного плана".
"Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - заявил китайский политик.
В свою очередь Путин заявил, что Москва ценит Пекин за "последовательное отстаивание непредвзятой, объективной и сбалансированной позиции, выступает за честность и справедливость".
Визит Си Цзиньпина в Россию - что известно
20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
В МИД Украины ожидают, что китайский политик повлияет на Путина для прекращения агрессивной войны против Украины, к чему призвало и правительство Великобритании.
В то же время координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддержат призывы Си Цзиньпина и Путина о прекращении огня, потому что перемирие сейчас будет предусматривать сохранение за РФ захваченных территорий Украины.