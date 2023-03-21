Китайский лидер отметил, что власти большинства стран поддерживают ослабление напряженности.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили войну в Украине. Пекин отметил, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".

По информации издания Xinhua, "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу". Си Цзиньпин отметил, что власти большинства стран поддерживают ослабление напряженности, а также выступают за мирные переговоры. Он указал, что "конфликты, в конце концов, решаются путем диалога и переговоров".

Также лидер Китая напомнил о своем варианте "мирного плана".

Видео дня

"Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - заявил китайский политик.

В свою очередь Путин заявил, что Москва ценит Пекин за "последовательное отстаивание непредвзятой, объективной и сбалансированной позиции, выступает за честность и справедливость".

Визит Си Цзиньпина в Россию - что известно

20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В МИД Украины ожидают, что китайский политик повлияет на Путина для прекращения агрессивной войны против Украины, к чему призвало и правительство Великобритании.

В то же время координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддержат призывы Си Цзиньпина и Путина о прекращении огня, потому что перемирие сейчас будет предусматривать сохранение за РФ захваченных территорий Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: