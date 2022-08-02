Китай будет принимать все меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заметил дипломат.

Китай разгневан визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР ответит "сильно и мощно".

Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в эфире CNN.

"Мы собираемся принять все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным", - сказал китайский посол.

Дипломат отметил, что Пелоси представляет высший эшелон американской власти, поэтому ее визит на Тайвань не может восприниматься как рядовое событие.

"Ее визит в любой форме и в любое время в течение своего пребывания на посту несет крайне болезненную политическую реакцию и выльется в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем", - добавил он.

Ган также заявил, что последний раз спикер Конгресса США наведывался на Тайвань 25 лет назад. По его убеждению, этот визит "был ошибкой" и "уроком", который США якобы не усвоили.

Как сообщал УНИАН, несколько часов назад в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня) сел американский джет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее визит состоялся на фоне угроз Китая.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси должна была начать свой визит на Тайвань около 17:30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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