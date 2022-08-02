Боевые самолеты пересекли Тайваньский пролив.

Китай направил свои истребители Су-35 в сторону Тайваня, где с минуты на минуту приземлится самолет, на борту которого находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает CGTN.

"Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив", - пишет издание.

Количество боевых самолетов не уточняется. Очевидно, что китайские истребители направляются в сторону Тайваня.

Между тем СМИ пишут, что десятки истребителей ВВС США подняли с баз в Японии. Они также направляются в сторону Тайваня.

По данным трекера, борт с Пелоси идет на посадку в аэропорту столицы Тайваня.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17: 30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Если визит на Тайвань состоится, Пелоси станет первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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