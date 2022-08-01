Сообщается, что визит будет длиться меньше суток.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань завтра вечером.

Об этом сообщает тайваньский новостной телеканал TVBS News.

Ожидается, что Пелоси прибудет на Тайвань в 22:30 2 августа (17:30 по киевскому времени) и останется там на ночь. Она и члены делегации Конгресса США остановятся в отелях Grand Hyatt и Marriott.

Утром 3 августа планируется встреча с первой женщиной-президентом Тайваня Цай Инвэнь, а также посещение Законодательного юаня - однопалатного законодательного органа Китайской Республики.

Пелоси, как ожидается, после покинет Тайвань около полудня в среду, 3 августа.

В понедельник, 1 августа, Пелоси прибыла с визитом в Сингапур. В рамках ее турне по Азии, согласно официальным заявлениям, запланированы также визит в Малайзию, Японию и Южную Корею.

По состоянию на вечер понедельника визит на Тайвань остается неподтвержденным.

Ранее сегодня CNN со ссылкой на правительственных чиновников Тайваня и США сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США все же отправится на Тайвань.

Визит Пелоси на Тайвань и рост напряженности между Китаем и США: что стоит знать

Из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин считает частью Китая, напряженность между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами возросла.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань был указан как "предварительный".

Если бы визит состоялся, Пелоси стала бы первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывали Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторял, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он.

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