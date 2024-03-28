Российское общество прокачано на ненависть, говорит он.

Исчезновение Путина не приведет к быстрым изменениям в отношении граждан России к миру, считает глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Быстро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали на самом деле жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это признают, скажем так", - сказал он на Kyiv Stratcom Forum 2024.

По мнению Буданова, сейчас российское общество прокачено на ненависть к Украине и "коллективному Западу". "Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось - эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они - враги", - добавил глава ГУР.

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В то же время он отмечает, что и Украина, даже если бы война закончилась и Россия извинилась за все, не поверила в это. "Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа", - сказал разведчик.

Планы Путина в войне

Напомним, российский Центризбирком объявил, что Путин победил на президентских выборах "с рекордными 87,3% голосов".

Россия отвергает украинскую формулу мира, в которую входят следующие вопросы: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех украинских пленных.

Зато бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал российский "мирный план". В России требуют признать, что "территория Украины принадлежит РФ", поэтому она должна капитулировать.

Сейчас российские власти и силовые структуры активно пытаются обвинить Украину в причастности к масштабному теракту в Москве.

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