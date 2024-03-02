В действиях россиян бесполезно искать логику, подчеркнул воин.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и офицер полка Национальной гвардии "Азов", кандидат философских наук и историк Владислав Дутчак (позывной "Доцент") спрогнозировал, как смерть российского диктатора Владимира Путина может повлиять на противостояние.

Возможно, станет еще хуже, а, может, в РФ начнется смута, таким мнением воин поделился во время интервью с ведущей ТСН Натальей Островской. "Возможно, будет смута. А, возможно, выйдет такой неадекват, как Медведев (заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, - Ред.), с последней стадией алкоголизма, и станет еще хуже", - сказал эксперт.

По его словам, прогнозы строить трудно, поскольку наш противник поступает абсолютно нелогично. "Логику бесполезно искать", - подчеркнул эксперт.

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Чем закончится война в Украине - прогнозы

В начале 2024 года в Киев неожиданно прибыл премьер Британии Риши Сунак и сказал, что полномасштабное противостояние украинцев с россиянами может еще долго продолжаться, однако наше государство победит.

Ранее бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов поделился мнением, что война Украины против РФ может закончиться уже в конце этого года. По его словам, ВСУ способны совершить прорыв.

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