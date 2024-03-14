Орудием Москвы соратник Путина предлагает сделать "временный парламент" под эгидой ООН.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ, один из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Медведев признал, что в Украине ведется не так называемая "специальная военная операция", а настоящая война, которую развязала РФ. Это следует из заявления Медведева, которое он сделал, высказываясь о формуле мира президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, в своем Telegram-канале чиновник оскорбляет Зеленского, западных союзников и насмехается над стремлением Украины отстоять свою независимость. "…все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - заявил Медведев.

Он называет Украину "бывшей" страной и "сконструировал свою, российскую формулу", которую считает гуманной. В частности, он считает необходимым признать, что "территория Украины принадлежит РФ", Украина должна капитулировать, подвергнуться демилитаризации и на будущее лишиться права создавать "военизированные формирования".

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Соратник российского диктатора заявил, что на международном уровне киевская власть должна быть признана "нацистской", Украину под контролем ООН нужно принудительно денафицировать и лишить возможности когда-либо вступать в военные альянсы без согласия России.

В перечне "формулы мира" Медведева - отставка всех конституционных органов власти Украины и проведение "выборов временного самоуправляемого парламента", который и должен стать орудием Москвы. Происходить процесс, по мнению экс-президента РФ, должен под эгидой ООН.

Также Медведев считает, что Киев обязан возместить Кремлю потери, которые получены из-за войны, развязанной самим же государством-агрессором.

"Должно быть принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам Российской Федерации", - заявил вражеский чиновник.

Он считает, что в дальнейшем при помощи "временного парламента" должен быть принят "акт о воссоединении территорий Украины и России", после чего этот "парламент" должен самораспуститься.

"Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров", - заявил соратник Путина.

Полномасштабная война в Украине в центре внимания - сегодня это стоит прочитать

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал ракетный удар по Одесскому порту 6 марта. В своем Telegram-канале он написал, что целью атаки Кремля на Одессу не был кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город, чтобы встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Медведев утверждает, что при желании россияне могли убить Зеленского, но цель удара была другой. При этом, кремлевский чиновник высказал сожаление насчет того, что президент Украины не пострадал.

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