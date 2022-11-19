Соответствующую формулу президент представил на саммите G20.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве обсудил вопрос мира. Он предложил поддержать украинскую формулу, представленную на саммите G20.

Во время совместного выступления перед прессой Зеленский заявил: "Украинская формула мира очень конкретна и вполне реалистична. Одно из преимуществ нашей формулы мира — это возможность для наших партнеров проявить лидерство в реализации этой формулы. Мы предлагаем нашим друзьям проявить себя в том, в чем они наиболее сильны. Именно на этой основе обсудили сегодня возможности Великобритании стать соавтором мира в Украине и во всей Европе".

Основные пункты украинской формулы мира

Радиационная и ядерная сохранность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая сохранность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН: восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

Вывод российской армии и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

Переговоры между Украиной и Россией: последняя информация

Зеленский во время общения с журналистами 16 ноября рассказал, что западные партнеры передали ему сигналы от Путина о готовности к переговорам. Президент Украины предложил публичную форму дипломатических бесед, ведь Россия "ведет публичную войну".

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на это: "Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".

Песков также признал террористические удары рашистов по энергетическим объектам Украины попыткой склонить нашу страну к переговорам и уступкам.

Как сообщили в ГУР МО, военные поражения России усиливают желание кремлевского режима начать переговоры. Но для ведения эффективных дипломатических бесед с РФ необходимо прогнать оккупантов из Украины.

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