Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве обсудил вопрос мира. Он предложил поддержать украинскую формулу, представленную на саммите G20.
Во время совместного выступления перед прессой Зеленский заявил: "Украинская формула мира очень конкретна и вполне реалистична. Одно из преимуществ нашей формулы мира — это возможность для наших партнеров проявить лидерство в реализации этой формулы. Мы предлагаем нашим друзьям проявить себя в том, в чем они наиболее сильны. Именно на этой основе обсудили сегодня возможности Великобритании стать соавтором мира в Украине и во всей Европе".
Основные пункты украинской формулы мира
- Радиационная и ядерная сохранность;
- Продовольственная безопасность;
- Энергетическая сохранность;
- Освобождение всех пленных и депортированных;
- Выполнение Устава ООН: восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- Вывод российской армии и прекращение боевых действий;
- Возвращение справедливости;
- Противодействие экоциду;
- Недопущение эскалации;
- Фиксация окончания войны.
Переговоры между Украиной и Россией: последняя информация
Зеленский во время общения с журналистами 16 ноября рассказал, что западные партнеры передали ему сигналы от Путина о готовности к переговорам. Президент Украины предложил публичную форму дипломатических бесед, ведь Россия "ведет публичную войну".
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на это: "Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени".
Песков также признал террористические удары рашистов по энергетическим объектам Украины попыткой склонить нашу страну к переговорам и уступкам.
Как сообщили в ГУР МО, военные поражения России усиливают желание кремлевского режима начать переговоры. Но для ведения эффективных дипломатических бесед с РФ необходимо прогнать оккупантов из Украины.