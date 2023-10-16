Наразі американські військовослужбовці розміщені як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі.

У Сполучених Штатах Америки відібрали біля двох тисяч військових для проходження підготовки до потенційного перекидання до Ізраїлю.

Про це пише The Wall Street Journal. Офіційні особи кажуть, що завданнями цих бійців буде надання консультативної та медичної допомоги. Наголошується, що вони представляють різні підрозділи Збройних сил США.

При цьому ці військові не виконуватимуть бойові завдання. Жоден піхотинець не отримав наказу про готовність до розгортання.

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Наразі американські військовослужбовці розміщені як на Близькому Сході, так і за його межами, зокрема в Європі. Поки що несясно, куди і за яких обставин можуть перекинути ці війська. Проте таке рішення Пентагону говорить про те, що він готується надати підтримку ізраїльським солдатам у разі початку Ізраїлем наземного вторгнення в сектор Гази, пише видання.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що розширення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС є неминучим. Примітно, що нещодавно він здійснив візити до лідерів ХАМАС у Катарі і "Хезболли" в Лівані.

Тим часом ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника розвідки ХАМАС внаслідок удару по півдню Гази.

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