Американский лидер отметил, что ХАМАС не действует от имени всего палестинского народа.

Израиль должен ликвидировать террористическую группировку ХАМАС, но повторная оккупация сектора Газа была бы "большой ошибкой".

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CBS 60 Minutes на фоне сообщений, что израильские войска готовятся к наземному вторжению на эту территорию.

"Израиль должен ответить"

Байден также сказал, что путь к палестинской государственности должен оставаться, выразив при этом уверенность, что израильские силы будут пытаться минимизировать жертвы среди гражданского населения и примут меры, чтобы избежать ужасного гуманитарного кризиса в Газе.

Видео дня

Байден, который решительно поддерживал Израиль после массированной атаки ХАМАС, планирует посетить страну в ближайшие дни. Он сказал, что "варварство террористической группы имело те же последствия, что и Холокост".

"Я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это стая трусов. Они прячутся за спинами гражданских", - заявил он.

Американский лидер заявил, что вторжение и "уничтожение экстремистов" является "необходимой мерой". На вопрос, нужно ли полностью ликвидировать ХАМАС, он ответил: "Да".

Однако на вопрос, поддержит ли он какую-либо оккупацию Газы Израилем, Байден ответил: "Я думаю, что это было бы большой ошибкой. Смотрите, то, что произошло в Газе, на мой взгляд, - это ХАМАС, а экстремисты этого движения не представляют весь палестинский народ. И я думаю, что для Израиля было бы ошибкой снова оккупировать Газу".

Израильская оккупация Газы

Израиль взял под свой контроль сектор Газа во время Шестидневной войны 1967 года, а затем в одностороннем порядке покинул его в 2005 году, что позволило палестинским властям на Западном берегу взять контроль над анклавом.

Год спустя в ответ на ракетные обстрелы Израиль ввел воздушную, сухопутную и морскую блокаду полосы земли площадью 362 квадратных километра, которая также граничит с Египтом и Средиземным морем. Египет также сохраняет блокаду.

После победы ХАМАС на парламентских выборах 2006 года в Палестине развернулась борьба за власть, которая привела к открытому конфликту между ХАМАС и ФАТХ, партией президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Более 100 человек были убиты в результате кровавого переворота, в результате которого ХАМАС захватил контроль над Газой, которую он контролирует с тех пор.

Исламистский ХАМАС, основанный в конце 1980-х годов, был объявлен террористической организацией Израилем, США, Великобританией, Канадой и Европейским Союзом. Некоторые другие страны признали террористической группой только ее вооруженное крыло.

Израильские официальные лица настаивают на том, что у них нет желания повторно оккупировать полосу, в которой проживает около 2,2 миллиона палестинцев.

"Мы не заинтересованы в оккупации Газы или оставаться в Газе. Но поскольку мы боремся за наше выживание, и единственный способ, как определил Байден, - это уничтожить ХАМАС, нам придется сделать все необходимое, чтобы уничтожить их возможности", - сказал CNN посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Посол Израиля в США Майкл Херцог заявил, что "у нас нет желания контролировать жизнь более двух миллионов палестинцев".

"Я уверен, что Израиль будет действовать по правилам войны. Есть стандарты, которым следуют демократические институты и страны. И я уверен, что невинные жители Газы будут иметь доступ к лекарствам, пище и воде", - сказал Байден в интервью.

Журналист 60 Minutes Скотт Пелли также спросил Байдена, может ли он предвидеть присоединение войск США к войне.

"Я не думаю, что это необходимо. Израиль имеет одну из лучших боевых сил ... я гарантирую, что мы обеспечим их всем необходимым", - ответил Байден.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, официальные власти Палестинской администрации выступают против эвакуации населения из северной части Сектора Газа, на чем настаивает Израиль. Об этом президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил во время телефонного разговора с Джо Байденом.

Тем временем Израиль продолжает уничтожать топ-террористов. Вчера Армия обороны Израиля заявила о ликвидацию командующий спецназом ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные общины Нирим и Нир Оз в минувшие выходные.

Вас также могут заинтересовать новости: