Заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических усилий с целью предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Иран заявил в понедельник, что расширение войны между Израилем и ХАМАСом становится все более неизбежным. Это является сигналом, что главный сторонник палестинской группировки боевиков готовится к более широкому конфликту, пишет Bloomberg.

"Время для политических решений истекает, и возможное расширение войны на других фронтах приближается к неизбежной стадии", - написал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в Twitter.

Такуже Амирабдоллахян на прошлой неделе совершил поездку по Ближнему Востоку, включая визиты к лидерам ХАМАС в Катаре и Хезболлы в Ливане. Хезболла, которая в 2006 году вела месячную войну с Израилем, предупредила, что готова действовать.

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"Мы полностью готовы - когда придет время - к любым действиям, которые мы осуществим", - заявил после встречи заместитель генсекретаря "Хезболлы" шейх Наим Касем.

Отмечается, что комментарии Амирабдоллахяна прозвучали тогда, как госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль в понедельник после переговоров с арабскими официальными лицами, на фоне активизации дипломатических усилий с целью предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Война в Израиле 2023 - новости

Иран поддерживает вооруженные группировки на Ближнем Востоке, включая ХАМАС в секторе Газа и Хезболлу в Ливане, но отрицает свою причастность к беспрецедентным нападениям 7 октября, в результате которых в Израиле погибло 1300 человек.

Израиль готовится к наземной операции с целью "уничтожить" Хамас после нападения. Тегеран неоднократно призывал Израиль снять блокаду с сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАС, и прекратить авиаудары, которые на данный момент унесли жизни более 2750 человек в палестинском анклаве, предупреждая, что конфликт будет обостряться, если Израиль не прекратит это.

"Хезболла", одна из самых мощных группировок Ближнего Востока, за последнюю неделю неоднократно вступала в перестрелку с израильскими войсками на границе с Ливаном, создавая угрозу открытия второго фронта на севере Израиля.

Закаленные в боях бойцы "Хезболлы" в последние годы участвовали в масштабных боевых действиях в Сирии, где они сражались на стороне поддерживаемого Россией президента Башара Асада, и у группировки есть арсенал ракет, которые могут долететь глубоко на территорию Израиля.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 15 октября, что США в последние дни провели закулисные переговоры с Ираном, чтобы оказать на него давление, чтобы он не расширял конфликт.

14 октября США объявили, что направляют вторую группу военных кораблей в Восточное Средиземноморье в рамках усилий по сдерживанию.

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