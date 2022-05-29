Жолт Байер также поставил под сомнение существование украинской культуры и украинской нации как таковой.

Один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Байер продвигает в венгерских медиа тезис о том, что Украина является аналогом нацистской Германии.

Об этом говорится в его авторском ролике, который транслируют венгерские проправительственные медиа.

Влиятельная газета правительственного пула "Модяр Немзет", которую любит Орбан, обнародовала содержание видеоролика Жолта Байера.

Байер усмотрел "нацизм" в том, что в Украине хотят убрать русскую литературу из школьной программы.

"Это уже было в нацистской Германии. Так уже говорил Геббельс... Большие костры горели тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне предупреждал, что те, кто начинает жечь книги, заканчивают сожжением людей", - заявил пропагандист Орбана и добавил, что это суждение касается современной Украины.

Байер также поставил под сомнение существование украинской культуры и украинской нации как таковой, проиллюстрировав свои слова изображением с российскими наративами о том, что территории Украины якобы не являются украинскими, а якобы отобранными или полученными в России и Польше.

"Если уберем русскую культуру из украинской культуры, то то, что останется, будет плачевно мелким и глупым", - говорит Байер.

Жолт Байер является одним из близких соратников премьера Орбана и соучредителем партии "Фидес", у которой, по его словам имеет партийный билет №5.

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