Президент Украины поблагодарил Венгрию за поддержку статуса Украины как кандидата в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились развивать сотрудничество между странами в сфере энергетики.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны", - отметил президент.

Собеседники договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики.

"Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", - добавил Зеленский.

Как писал УНИАН, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в видеоконференции перед встречей Европейского совета 23-24 июня вместе с руководителями Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он заявил, что его страна поддерживает предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, Молдовы, а также для Грузии и Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Владимир Зеленский назвал эту неделя, которая началась, "исторической".

Вицепремьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата.

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