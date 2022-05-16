Вновь переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский союз в злоупотреблении властью. Он заявил, что ЕС якобы навязывает Будапешту чуждую культуру и идеологию.
Об этом сообщает издание telex.hu.
По его словам, Венгрия согласна быть толерантной страной, но не во всех вопросах.
"Есть кое-что, что мы не можем себе позволить. Мы защищаем наши семьи, наши границы, мы выступаем за то, чтобы отец был мужчиной, а мать - женщиной, мы не примем от Брюсселя предложение, которое разрушило бы наши семьи", - заявил Орбан.
При этом он указал, что жители его страны хотят от ЕС защиту свободных и равных наций, демократии, богобоязненности и человеческого достоинства.
Венгрия против нефтяного эмбарго - что известно
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.
В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.
11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.
Несмотря на это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть, а Германия заявила, что планирует отказаться от импорта российской нефти независимо от санкций ЕС.