В нем будут меры по закрытию существующих лазеек.

Российский газ — это очевидная цель для следующего пакета санкций. Однако новые ограничения вряд ли его коснуться. Они будут направлены на закрытие существующих лазеек, поставки нефти по трубопроводам и ядерный сектор.

Такое мнение выразил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, который неоднократно публиковал инсайдерскую информацию.

"Хотя газ может быть очевидной целью следующего (и 7-го) пакета санкций ЕС против России, вполне возможно, что это будет скорее пакет мер по контролю за соблюдением [ограничений, — УНИАН], который будет нацелен на существующие лазейки вместе с трубопроводной нефтью и ядерным сектором", — написал Йозвяк в Twitter.

Журналист не уточнил, основан ли его пост на инсайдерских данных. Судя по тексту, корреспондент поделился собственным мнением, которое сформировалось у него на основе бесед с европейскими чиновниками.

Напомним, ранее отдельные страны уже заявляли, что газовое эмбарго не войдет в число санкций. Например, Австрия еще в начале апреля выступила против такого рода ограничений.

Шестой пакет санкций против РФ

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступила Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

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