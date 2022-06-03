Российский газ — это очевидная цель для следующего пакета санкций. Однако новые ограничения вряд ли его коснуться. Они будут направлены на закрытие существующих лазеек, поставки нефти по трубопроводам и ядерный сектор.
Такое мнение выразил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, который неоднократно публиковал инсайдерскую информацию.
"Хотя газ может быть очевидной целью следующего (и 7-го) пакета санкций ЕС против России, вполне возможно, что это будет скорее пакет мер по контролю за соблюдением [ограничений, — УНИАН], который будет нацелен на существующие лазейки вместе с трубопроводной нефтью и ядерным сектором", — написал Йозвяк в Twitter.
Журналист не уточнил, основан ли его пост на инсайдерских данных. Судя по тексту, корреспондент поделился собственным мнением, которое сформировалось у него на основе бесед с европейскими чиновниками.
Напомним, ранее отдельные страны уже заявляли, что газовое эмбарго не войдет в число санкций. Например, Австрия еще в начале апреля выступила против такого рода ограничений.
Шестой пакет санкций против РФ
- 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.
- Против введения запрета на поставки российской нефти выступила Венгрия.
- 29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".
- Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.
- Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.