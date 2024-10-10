Она систематически пытается оправдать нападение на Украину.

Германия запретила известным пророссийским активистам Елене Колбасниковой и Максу Шлунду въезжать на территорию Европейского Союза.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама Колбасникова, которая активно поддерживает войну против Украины и уже представала перед судом за это. По ее словам, их вид на жительство в ФРГ аннулирован. Срок запрета на въезд - 20 лет.

Россиянка также опубликовала отрывок письма от городской администрации Кельна. По ее словам, они должны покинуть территорию Евросоюза в течение 30 дней, иначе их депортируют в Россию. "Карательные меры властей Германии против меня и моего мужа являются абсолютным нарушением демократии. Это... только подчеркивает безумие нынешнего правительства Германии, Европы и США", - написала она.

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Что известно о Колбасниковой

Скандальная активистка организовывала пророссийские акции в Германии, распространяя пропаганду и уверяя, что Россия не ведет войну, а хочет "закончить" ее.

Весной прошлого года СМИ сообщили об обысках у супругов по делу о помощи российской оккупационной армии. По их данным, Колбасникова и Шлунд собрали деньги и купили одной из российских дивизий средства связи.

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