Прокуратура Кельна пришла к выводу, что высказывание Колбасниковой на пророссийской демонстрации является преступлением.

В немецком городе Кельн суд рассмотрит дело в отношении гражданки России Елены Колбасниковой. Скандально известную россиянку обвиняют в пропаганде войны через публичное одобрение российской агрессии против Украины.

Как отметил представитель суда в комментарии DW, россиянку обвиняют по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ из-за ее слов, сказанных во время пророссийской акции 8 мая 2022 года. Тогда она одобрила агрессивную войну против Украины.

"Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине", – заявила россиянка на митинге. Прокуратура Кельна пришла к выводу, что высказывание Колбасниковой является преступлением.

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Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением. В то же время тот, кто одобряет такую войну, рискует получить в Германии три года тюрьмы. Однако, как отмечает издание, наиболее вероятно, что наказанием станет денежный штраф.

Елена Колбасникова: что о ней известно

Колбасникова родилась в украинском Днепре. При этом она является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии.

Один из таких митингов состоялся в Германии в сентябре. На него пришли около 2 тысяч россиян. Там они организовали сбор средств для поддержки якобы "сепаратистских сил" на Донбассе. Сама Елена Колбасникова начала рассказывать бред российской пропаганды о том, что армия РФ якобы защищает русскоязычное население Донбасса.

Уже в январе 2023 года в СМИ появилась информация, что супруги Колбасникова и Макс Шлунд собирают в Германии пожертвования от сторонников России. Деньги отдают на нужды российской армии.

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