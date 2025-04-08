Упреки Вэнса китайские пользователи назвали ироничными, учитывая его собственное происхождение.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс нарвался на критику со стороны Китая на фоне его комментариев о "китайских крестьянах". Скандальные слова Вэнса вызвало широкий гнев в китайском сегменте Интернета, пишет CNN.

Так, на прошлой неделе, выступая в эфире Fox News, вице-президент США попытался встать на защиту таможенной политики Дональда Трампа, которая вызвала стремительное падение рынка. Он выступил против "глобалистической экономики".

"Что дала глобалистическая экономика Соединенным Штатам Америки? А ответ заключается в том, что она, по сути, базируется на двух принципах – привлечение огромного количества долгов для покупки вещей, которые другие страны производят для нас. Чтобы сделать это немного более понятным, мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать вещи, которые производят эти китайские крестьяне", – заявил он.

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Представитель МИД Китая Лин Цзянь, комментируя это заявление, сказал, что "странно и обидно слышать, как этот вице-президент делает такие невежественные и неуважительные замечания".

Слова Вэнса также активно обсуждают в китайском сегменте Интернета. Они вызвали шквал гнева в стране, где заводские цеха заставлены промышленными роботами, а города пересаживаются на отечественные электромобили.

"Этот настоящий "крестьянин", который вышел из сельской Америки, кажется, не видит перспективы. Многие люди призывают его приехать и увидеть Китай собственными глазами", – заявил Ху Сицзинь, бывший главный редактор китайского государственного таблоида Global Times.

Хэштег, связанный с высказыванием Вэнса, стал самой популярной темой на Weibo в понедельник вечером, а к вечеру вторника он собрал 140 миллионов просмотров. Люди активно критикуют заявления Вэнса:

"Посмотрите, это их истинное лицо – высокомерное и грубое, как всегда", – сказано в одном из комментариев.

"Может, мы и крестьяне, но у нас лучшая в мире скоростная железнодорожная система, мощнейшие логистические возможности, ведущие технологии искусственного интеллекта, автономного вождения и беспилотников. Разве такие крестьяне не впечатляют?" – написал другой пользователь.

Другие же напомнили, что "сельские" упреки Вэнса выглядят иронично, ведь и сам он происходит не из богатой семьи. В своей книге "Hillbilly Elegy" действующий вице-президент США сам рассказывал о детстве, которое прошло в бедности, жестоком обращении и наркозависимости его матери.

США и Китай: последние новости

Агрессивная таможенная политика Дональда Трампа задела и Китай. США ввели 34% пошлин на китайские товары. В ответ на этот шаг Пекин принял анологичные меры, что спровоцировало угрозы со стороны Трампа.

"Если Китай не отменит свое повышение на 34%, что превышает уже существующие долгосрочные торговые злоупотребления, до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля", – заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

Позже ABC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что с этими дополнительными пошлинами общий размер пошлин против Китая может достичь 104%.

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