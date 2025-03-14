Вице-президент США было холодно принят в Центре Кеннеди, деятельность которого хочет реформировать Трамп.

Вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого все больше критикуют в мире из-за его заявлений по поводу войны в Украине, освистали на концерте Национального симфонического оркестра. Видеоролик, опубликованный корреспондентом The Guardian Эндрю Ротом, стал вирусными в сети, передает Newsweek.

Инцидент произошел 13 марта, когда Вэнс пришел на концерт в Центре Кеннеди в Вашингтоне вместе с супругой. Многие были недовольны присутствием вице-президента США на мероприятии. По прибытии Вэнс улыбнулся и помахал толпе, после чего в зале начали раздаваться крики и свист.

Это произошло на фоне неодобрения деятельности новой администрации со стороны американцев, а также из-за попыток Дональда Трампа реформировать Центр Кеннеди, открытый в 1971 году.

В феврале президент США объявил, что увольняет большую часть совета попечителей этого учреждения и назначает себя председателем.

"Мы собираемся сделать Центр Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия, снова великим. Я решил немедленно исключить из Совета попечителей нескольких человек, включая председателя, которые не разделяют наше видение Золотого века в искусстве и культуре. Центр Кеннеди - это жемчужина Америки, и на его сцене должны быть самые яркие звезды нашей страны", - утверждал Трамп.

Он также обещал, что в дальнейшем будет корректировать программы национального культурного центра. Среди прочего, американский лидер заявил, что хочет положить конец дрэг-шоу - выступлениям, в которых артисты изображают мужчин или женщин.

"Еще в прошлом году в Центре Кеннеди проводились дрэг-шоу, специально ориентированные на нашу молодежь. Этому будет положен конец", - обещал Трамп.

Примечательно, что супруга вице-президента США Уша Вэнс работала в правлении симфонического оркестра Цинциннати. Из-за действий Трампа было отменено несколько шоу в Центре Кеннеди.

Неодобрение деятельности администрации Трампа в США

Действия президента США и его администрации вызывают все больше неудовольствия со стороны американцев. Это показали последние соцопросы. Больше всего неодобрение американцев растет из-за экономической политики.

В последнее время из-за введения Трампом крупных пошлин против Канады, Мексики и Китая начал стремительно падать американский фондовый рынок. На фоне этого экономисты начали повышать свои прогнозы относительно экономического спада в США.

Более того, американские миллиардеры, которые присутствовали во время принятия присяги президентом США, также начали терять свое состояние.

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