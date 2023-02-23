В Будапеште уверяют, что Орбан посетит столицу Украины, когда это будет актуально.

Министерство иностранных дел Венгрии работает над визитом своего премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Как заявил глава МИД Петер Сийярто в интервью Index, такая поездка может состояться.

Во время интервью журналист спросил у Сийярто, почему другие лидеры европейских стран а также Джо Байден уже были на переговорах в Киеве, а Орбан до сих пор не посетил украинскую столицу.

"Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии также уедет, МИД сейчас работает над его подготовкой", - ответил министр.

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В то же время Сийярто заявил, что лично его не приглашали в Киев с визитом. Если бы он получил предложение приехать в Украину, то он бы с радостью уехал. Однако только при условии, если Венгрия и Украина "смогут заранее договориться о содержательной тематике и времени визита".

Отметим, что в начале февраля СМИ начали распространять информацию о приглашении Зеленским в Киев Виктора Орбана. Недавно такое решение президента Украины подтвердили и в ОП: этот визит нужен для решения спорных вопросов между обеими странами".

Венгрия и ее риторика относительно Украины

Орбан в конце января заявил, что Венгрия граничит на Востоке с россиянами.

Глава МИД Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск поговорить "о мире в Украине". В столице Беларуси он подписал соглашение о сотрудничестве с белорусскими властями.

Орбан обвинил ЕС в затягивании войны Украины и России. По его мнению в Евросоюзе раздували огонь военного конфликта.

Глава МИД Венгрии Сийярто издал "формулу мира" в текущей войне, но "забыл" в ней об Украине. В украинском Министерстве иностранных дел уже отреагировали на такое действие Будапешта.

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