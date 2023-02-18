Венгерский премьер приглашен в Киев для обсуждения спорных вопросов в отношениях Украины и Венгрии.

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить с визитом Украину. Ранее озвученную венгерскими СМИ информацию подтвердил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Крым.Реалии.

По его словам, 9 февраля во время поездки в Брюссель Зеленский встречался с Орбаном в кругу еще нескольких европейских лидеров.

"И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", – заявил Жовква.

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В ходе этой короткой встречи Зеленский обсудил с Орбаном вопросы евроинтеграции Украины и "услышал конструктив" в ответ.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", – сказал Жовква.

Отношения Украины и Венгрии

Правительство Орбана на словах осудило российскую агрессию против Украины и формально поддержало Украину. В то же время Будапешт неоднократно блокировал или затягивал введение жестких санкций в отношении России.

Впоследствии Орбан критиковал санкционные ограничения против России и призывал их полностью отменить. По его словам, Европа якобы страдает от санкций больше, чем Россия.

Также Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.

При этом Венгрия продолжает демонстративно поддерживать связи как с Россией, так и с Беларусью, делая вид, что это как-то поможет прекратить войну.

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