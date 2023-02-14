Петер Сийярто и Сергей Алейник говорили о мире и сотрудничестве между Будапештом и Минском.

Вчерашний визит главы МИД Венгрии Петра Сийярто в Минск завершился подписанием соглашением о сотрудничестве. Как сообщает БЕЛТА договор включает экономическое сотрудничество, меры для стимулирования образовательных и культурных обменов, а также предусматривает весной заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"К счастью, еще есть сферы, которые не затронуты санкциями против Белоруссии, и мы сегодня договорились развивать наше сотрудничество, в Частности, это сельское хозяйство и пищевая промышленность, где уже есть значительный венгерский экспорт, а также фармацевтическая промышленность, где в наших компаний будет проведет закупка медикаментов на 60 млн долларов.

Также для многих важно, что мы сегодня обменялись транспортными разрешениями, чтобы снять препятствия для транспортных компаний из Беларуси и Венгрии, которые доставляют товары между нашими странами", - говорится в посте Сийярто на его странице в Фейсбук.

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Кроме этого глава МИД Венгрии и глава МИД Беларуси Сергей Алейник заявили о том, что этот визит станет сигналом для других стран вести диалог с Минском. Также Сийярто отметил, что он выступил с просьбой перед Алейником сделать все для достижения мира.

"Сейчас нет ничего важнее, чем спасение человеческих жизней... Во время нашей встречи в Минске я несколько раз подчеркнул, что мы, венгры, на стороне мира", - добавил венгр.

Венгрия и сотрудничество с Россией и Беларусью

В начале февраля премьер-министр Венгрии заявил, что его страна граничит на Востоке с россиянами.

Также Орбан сообщил, что Будапешт наложит вето на любые энергетические санкции против РФ.

А в январе Венгрия добивалась снять санкции с российских олигархов.