Орбан подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине и то, что Венгрия приняла украинских беженцев, не означает, что его страна прекратит сотрудничество с Россией.

В субботу, 18 февраля 2023 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого президент Владимир Зеленский пригласил в Киев, заявил, что Европейский Союз частично виноват в продолжении войны России против Украины. Такое заявление он сделал в ежегодном обращении к нации.

Как пишет Associated Press, Орбан отметил, что ЕС раздувал огонь войны, введя санкции против России и предоставляя Украине финансовую поддержку и вооружение, вместо того, чтобы стремиться к мирным переговорам с Москвой.

"Когда Россия начала атаку, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине – это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, которые воюют друг против друга. Это их война, а не наша", – подчеркнул Орбан.

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Он добавил, что Венгрия является "частью западного мира, членом НАТО и Европейского Союза, где, кроме нас, все поддерживают войну или по крайней мере действуют так же". По его словам, хотя Венгрия оказала гуманитарную помощь Украине и приняла беженцев, эта помощь "не означает прекращения наших отношений с Россией, поскольку это противоречило бы нашим национальным интересам".

"Мы поддерживаем наши экономические отношения с Россией, и фактически мы рекомендуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", – сказал он.

Война в Украине: позиция Венгрии

Венгрия всячески блокирует санкции ЕС против России, которые вводятся из-за вторжения РФ в Украину. Так, в конце января венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающиеся ядерной энергетики.

Кроме того, Орбан не верит, что Кремль смирится с поражением в войне и просто так отступится от попыток захватить Украину.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его страна граничит на востоке "с россиянами". После этого в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

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