Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск для мирных переговоров. На своей странице в Facebook чиновник сообщил о цели своего визита.
"Война в Украине обостряется, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Человеческие жизни необходимо спасать сейчас, а это можно сделать только с миром.
Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать ради мира как можно быстрее и избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", - написал венгр.
Сийярто сообщил, что он готов к критике общества на счет его визита. Однако он убежден, что нужно дать высказаться всем сторонам конфликта.
"Я также буду представлять эту позицию мира на моих сегодняшних переговорах в Минске.
Очевидно, многие нападу на визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести послание призыва к миру даже сегодня", - добавил Сийярто.
Венгрия и ее подыгрывание России: что известно
Премьере-министр Венгрии Орбан недавно заявил, что Будапешт заблокирует любые санкции против энергетического сектора Кремля.
В октябре прошлого года глава МИД Петер Сийярто прибыл для Москвы для переговоров. Он был единственным среди зарубежных представителей.
Будапешт не захотел поддерживать план долгосрочной финансовой помощи Украине.
Венгрия блокировала участия в саммитах НАТО.