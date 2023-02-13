Будапешт не меняет своего вектора относительно сотрудничества с Москвой.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск для мирных переговоров. На своей странице в Facebook чиновник сообщил о цели своего визита.

"Война в Украине обостряется, из-за боевых действий гибнет все больше людей. Человеческие жизни необходимо спасать сейчас, а это можно сделать только с миром.

Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать ради мира как можно быстрее и избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны", - написал венгр.

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Сийярто сообщил, что он готов к критике общества на счет его визита. Однако он убежден, что нужно дать высказаться всем сторонам конфликта.

"Я также буду представлять эту позицию мира на моих сегодняшних переговорах в Минске.

Очевидно, многие нападу на визит, но наша позиция четкая: каналы коммуникации должны быть открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я бы не смог донести послание призыва к миру даже сегодня", - добавил Сийярто.

Венгрия и ее подыгрывание России: что известно

Премьере-министр Венгрии Орбан недавно заявил, что Будапешт заблокирует любые санкции против энергетического сектора Кремля.

В октябре прошлого года глава МИД Петер Сийярто прибыл для Москвы для переговоров. Он был единственным среди зарубежных представителей.

Будапешт не захотел поддерживать план долгосрочной финансовой помощи Украине.

Венгрия блокировала участия в саммитах НАТО.

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