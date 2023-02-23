Петер Сийярто заявил, что "американцы и русские" должны поговорить.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал открыто повторять нарративы российской пропаганды. Он заявил, что для завершения войны в Украине президенты США и Российской Федерации должны сесть за стол переговоров.

По его словам, прекращение огня и мирные переговоры в Украине нужны как можно скорее из-за угрозы ядерной катастрофы. Именно так попытался венгерский дипломат аргументировать свою позицию.

При этом он вспомнил о заявлениях американского лидера Джо Байдена в Варшаве и президента РФ Владимира Путина в Москве и заявил, что "было бы здорово, если бы американцы и россияне, наконец, поговорили друг с другом".

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"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может стать огромной проблемой. Было бы здорово, если бы американцы и русские, наконец, поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – цитирует Сийярто издание Magyar Hirlap.

Заявления Венгрии по войне в Украине - что известно

Венгерские власти не скрывают своей любви к президенту РФ Владимиру Путину. Официальный Будапешт в начале полномасштабного вторжения России в Украину формально осудил нападение, но в дальнейшем стал препятствовать введению санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно требовал поблажек и периодически угрожал заблокировать введение очередного пакета ограничений. Так, 22 февраля венгерский премьер снова пригрозил наложить вето на решение о продлении санкций ЕС против России, требуя исключить из санкционных списков четырех человек.

Кроме того, он отказался помогать Украине оружием и запретил транзит вооружения по своей территории. При этом Будапешт демонстративно поддерживать связи с Москвой и Минском, делая вид, что это как-то поможет прекратить войну.

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