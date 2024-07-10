Как подчеркнул глава МИД Украины, задабривание диктатора Владимира Путина не приносит результатов, поскольку тот продолжает искать войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"Я встретился со своим венгерским коллегой и проинформировал его о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", - сообщил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что "недавнее российское нападение на детскую больницу "Охматдет" еще раз продемонстрировало, что задабривание Путина не приносит результатов, поскольку он продолжает искать войны, и мы должны совместно заставить его принять справедливый и длительный мир".

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Отдельно Кулеба и Сийярто обсудили дальнейшие совместные шаги для развития двусторонних отношений, что произошло в развитие договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

"Мирная миссия" Орбана

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан без согласования с Украиной и Европейским Союзом Орбан прилетел в Москву для встречи с российским правителем Путиным. Перед этим Орбан побывал в Киеве.

В Москве Орбан назвал встречу с Путиным "особенной", заявив, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Путин подставил Орбана, нанеся жестокий ракетный удар по Украине во время его "мирной миссии".

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