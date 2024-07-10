Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
"Я встретился со своим венгерским коллегой и проинформировал его о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", - сообщил Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что "недавнее российское нападение на детскую больницу "Охматдет" еще раз продемонстрировало, что задабривание Путина не приносит результатов, поскольку он продолжает искать войны, и мы должны совместно заставить его принять справедливый и длительный мир".
Отдельно Кулеба и Сийярто обсудили дальнейшие совместные шаги для развития двусторонних отношений, что произошло в развитие договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.
"Мирная миссия" Орбана
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан без согласования с Украиной и Европейским Союзом Орбан прилетел в Москву для встречи с российским правителем Путиным. Перед этим Орбан побывал в Киеве.
В Москве Орбан назвал встречу с Путиным "особенной", заявив, что "Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".
В то же время глава МИД Украины подчеркнул, что Путин подставил Орбана, нанеся жестокий ракетный удар по Украине во время его "мирной миссии".
Вас также могут заинтересовать новости: