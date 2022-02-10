Военные приведены в готовность на случай гуманитарного кризиса на востоке Европы, отметил британский премьер.

Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон сказал в Брюсселе на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Британский премьер отметил, что в ответ на стягивание российских войск к границам Украины НАТО усиливает присутствие на севере и востоке Альянса.

"Мы также приводим в состояние боевой готовности тысячу военных в рамках подготовки к гуманитарному кризису, который может произойти на восточных границах НАТО", - подчеркнул Джонсон.

Перед этим он сказал, что Соединенное Королевство будет участвовать в операции Cold Response в Норвегии и направит для участия в учениях авианосец HMS Prince of Wales. Также, по его словам, в Эстонии Великобритания удваивает присутствие в передовой тактической боевой группе НАТО, а в Польше будет еще дополнительно размещено 350 британских военных. В Румынии британские военные участвуют в патрулировании воздушного пространства. На Кипре Великобритания размещает истребители Typhoons и еще отправляет корабли в восточное Средиземноморье и в Черное море.

Джонсон добавил, что осуществляется подготовка к военным операциям, также готовятся экономические санкции, но в НАТО заинтересованы поддерживать диалог с РФ.

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Как сообщал УНИАН, по словам Бориса Джонсона, данные британской разведки относительно возможного нового вторжения войск Российской Федерации в Украину остаются "мрачными", но война станет катастрофической и бессмысленной трагедией. Также он назвал текущую ситуацию наиболее опасным моментом, поскольку речь идет о самом большом кризисе в области безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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