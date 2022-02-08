Йенс Столтенберг отметил, что пока рано говорить, готова ли Москва сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации.

Риск российского вторжения в Украину растет на фоне дипломатических усилий, направленных на то, чтобы избежать войны.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире канала CNN.

"Что мы точно видим, так это продолжающееся военное наращивание, со все большим и большим количеством сил, военных госпиталей и логистикой. Поэтому время на предотвращение уменьшается, а риск атаки возрастает. Также мы видим угрожающую риторику от России, которая говорит, что если мы не согласимся на ее требования, произойдет то, что они называют военно-техническими последствиями. И мы уже имеем историю использования Россией силы против Украины. Так что если сложить все это вместе, можно говорить о существовании опасности. Но мы продолжаем работать над политическим решением ситуации", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что не может быть сомнения в том, что именно Россия является агрессором, ведь она оккупировала Крым и часть Донбасса. Также она сосредоточила свои войска у украинских границ.

"Что мы можем, так это поддерживать Украину. Украина является жертвой агрессии и имеет право на самозащиту, что предусмотрено Уставом ООН. И союзники оказывают помощь Украине", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что пока рано говорить, готова ли Москва сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации.

"Мы готовы сесть за стол переговоров, мы готовы выслушать их опасения", - добавил генсек НАТО.

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Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует направлять военных в Украину в случае российского вторжения. "Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена Альянса распространяется только на государства, входящие в НАТО, а не те, что являются близкими партнерами блока", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что Альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны-члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение.

Также, НАТО увеличивает свое присутствие в странах Балтии и Восточной Европы на фоне продолжения военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

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