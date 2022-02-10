Премьер Великобритании заявил, что не знает, приняли ли в Кремле окончательное решение относительно войны.

Данные британской разведки относительно возможного нового вторжения войск Российской Федерации в Украину остаются "мрачными", но война станет катастрофической и нелепой трагедией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в Брюсселе на совместном брифинге с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

В частности, у британского премьера спросили, пришел ли он к выводу, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет войны.

"Чтобы прямо ответить на ваш вопрос относительно того, что, по моему мнению, происходит в Москве и какие там делаются расчеты: честно, я не знаю, было ли принято решение. Но это не значит, что это невозможно, что на самом деле что-то абсолютно ужасное может произойти очень скоро", - подчеркнул Джонсон.

"Я боюсь сказать, что наша разведка остается мрачной. Мы видим стягивание огромного количества батальонных тактических групп на границах Украины - 70 или больше', - сказал премьер-министр Соединенного Королевства.

Он назвал текущую ситуацию наиболее опасным моментом, поскольку речь идет о самом большом кризисе в области безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия.

"Мы должны поступить правильно. Я считаю, что сочетание санкций и военной решимости и в придачу дипломатии - это то, что нужно", - заявил Джонсон.

По его мнению, если дело дойдет до очередного российского вторжения в Украину, то украинская армия будет воевать и сопротивляться очень решительно. Он отметил, что страны Запада, в том числе Великобритания, помогали украинской армии подготовиться к подобному катастрофическому сценарию. Британский премьер напомнил, что его страна подготовила в рамках программы Orbital с помощью своих инструкторов 22 тысячи украинских солдат. Также в последние месяцы в Украину были направлены 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

"Мы рассмотрим, что мы еще предположительно предложим", - сказал он.

Читайте такжеРиск российского вторжения в Украину растет - генсек НАТО

Также Джонсон подчеркнул, что будет абсолютной катастрофой, если дело дойдет до вторжения и если на украинской земле прольется кровь.

"И я знаю, что люди в России должны тоже об этом думать. И я знаю, что в Кремле и во всей России они должны задавать вопрос, действительно ли разумно терять кровь российских солдат в войне, которая, по моему мнению, будет катастрофической и нелепой трагедией и обойдется значительными экономическими издержками для России. Все, что я скажу, это: сейчас момент, чтобы подумать о другом способе для продвижения дальше", - подчеркнул Джонсон.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: