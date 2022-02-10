МИД Британии подтвердило задержку, но пообещало, что уже на этой неделе документ отправят на рассмотрение парламентариям.

МИД Британии не представило парламенту проект "самых жестких" санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Сейчас глава министерства Элизабет Трасс находится с визитом в Москве.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Проект планировали одобрить до 10 февраля, однако он так и не поступил в парламент, что вызвало у оппозиции подозрения о доработке режима санкции в МИД.

Министерство подтвердило задержку, но пообещало, что уже на этой неделе документ отправят на рассмотрение парламентариям.

"Это будет самый жесткий режим санкций Британии против России, и это значит, что мы сможем действовать согласованно с США и другими партнерами", - рассказали в МИД.

Официально о причинах такой задержки не сообщили. Однако издание заметило, что накануне визита в Москву российский МИД опубликовал заявление, в котором РФ призвала Лондон "изменить риторику".

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Предполагается, что санкции будут направлены "на любую компанию, связанную с российским государством, вызывающую значительный экономический интерес у Москвы, или работающей в секторе, который имеет стратегическое значение для России.

Закон уполномочит Минфин Британии накладывать санкции на лица, связанные с этими компаниями. Ранее страна могла вводить ограничения только в отношении компаний или физлиц, ответственных за дестабилизацию Украины.

31 января Трасс во время выступления в парламенте, комментируя предложения МИД, отметила, что российскому режиму "скрыться не удастся".

В день рабочего визита в Москву британский премьер Борис Джонсон посетит Польшу, после чего отправится в Брюссель на встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Британия – одна из многих стран мира, которая согласилась поставлять Украине оружие на фоне растущей российской угрозы в Восточной Европе. В январе в Киев прибыла партия противотанкового оружия, чтобы защититься от потенциального вторжения России.

Кроме того, Киев и Лондон заключили стратегические соглашения по строительству морских портов и кораблей для украинского ВМС.

Ранее министр иностранных дел Элизабет Трасс высказалась о вероятности нового трехстороннего союза - с Украиной и Польшей.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко предположил, что Лондон после выхода из ЕС сейчас в поисках новых геополитических интересов, и что на роль таких друзей вполне подходит Киев: "Британия хочет найти новых друзей. На кандидатуру такого друга Украина подходит, несмотря на весь багаж проблем, которые тянутся за дружбой с нашим государством, а это, в первую очередь, противостояние с Россией. Британия готова к такому шагу. Демонстрацией этой готовности являются поставки оружия".

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