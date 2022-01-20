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Масштабные учения: НАТО отработает технику ведения боевых действий в условиях севера

Марта Гичко

19:25, 20.01.22
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В марте 2022 года НАТО проведет масштабные военные учения Cold Response-2022. К ним присоединятся 35 тысяч военных из 28 стран - как участников НАТО и партнеров Альянса, в частности, Швеции и Финляндии.

Об этом сообщили в прессслужбе представительства США в НАТО.

Учения такого типа НАТО проводит раз в два года. Основной задачей является подготовка армейских подразделений стран-членов НАТО к возможным боевым действиям и обороне в условиях Севера. 

Участие в учениях примут два авианосца — американский USS Harry S. Truman (CVN-75) и британский HMS Prince of Wales (CVF).

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Как сообщал УНИАН, ранее Александр Лукашенко анонсировал внеплановые военные учения с Россией на границе с Украиной в рамках "Союзного государства" в феврале. Такие же учения должны будут пройти впоследствии и в самой РФ.

Только часть российского войска и техники, прибывающих на учения в Беларусь, следует на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути под Гомелем – в 40 км от Черниговской области и в 90 км от Киевской области.

Кроме того, Россия проведет в январе-феврале серию учений в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

По оценке разведки, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас РФ стянула свои войска и технику в трех направлениях – в частности на границе границы Украины, России и Беларуси.

В то же время США предупредили европейских партнеров о спланированных Россией провокациях, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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