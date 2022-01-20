Масштабные учения: НАТО отработает технику ведения боевых действий в условиях севера

Тренировки будут проходить на севере Норвегии и в Норвежском море.

В марте 2022 года НАТО проведет масштабные военные учения Cold Response-2022. К ним присоединятся 35 тысяч военных из 28 стран - как участников НАТО и партнеров Альянса, в частности, Швеции и Финляндии.

Об этом сообщили в прессслужбе представительства США в НАТО.

Учения такого типа НАТО проводит раз в два года. Основной задачей является подготовка армейских подразделений стран-членов НАТО к возможным боевым действиям и обороне в условиях Севера.

Участие в учениях примут два авианосца — американский USS Harry S. Truman (CVN-75) и британский HMS Prince of Wales (CVF).

Читайте также"Союзная решимость": российские военные начали прибывать в Беларусь на учения (видео)Как отмечают военные аналитики, координация и слаженные действия в условиях Арктики необходимы военным подразделениям НАТО на фоне усиления в регионе войск России, в частности у Шпицбергена.