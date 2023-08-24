Сообщалось, что в окрестностях лагеря наемников фиксировались перебои в работе интернета.

В настоящее время в Беларуси не фиксируют вывод сил наемников ЧВК "Вагнер" с их главной базы в стране - лагеря в деревне Цель Осиповичского района, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что вечером 23 августа, в день гибели руководства ЧВК в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

"Отметим, что согласно данным спутниковых снимков от 15 августа, в полевом лагере в деревне Цель наблюдалось незначительное увеличение техники. Также с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300. В целом можно констатировать, что ситуация на территории лагеря не статичная и постоянно меняется", - говорится в сообщении.

В группе задаются вопросом о дальнейшей судьбе наемников "Вагнера", которые еще недавно собирались прочно и надолго обосноваться в Беларуси.

"Сразу после информации о гибели Пригожина начала распространяться версия, что гибель руководства ЧВК "Вагнер" может привести к ликвидации структуры ЧВК как таковой и, соответственно, вывода наемников из Беларуси. Не отрицая возможность такого сценария, хотелось бы предостеречь от излишне преждевременных выводов. Учитывая, что новость о гибели Пригожина стала неожиданной (хотя и ожидаемой), для начала внутренних процессов реорганизации ЧВК и принятия решений необходимо какое-то время", - пишет "Беларускі Гаюн".

Гибель Пригожина и его замов - подробности

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он, два его зама, четыре наемника и три члена экипажа погибли.

Позже был опубликован полный список погибших "вагнеровцев" и чем они были. Сообщалось, что на месте крушения обнаружили останки всех 10 человек, которые были на борту самолета.

Сразу после падения самолета Пригожина на аэродром "Мачулищи" в Беларуси из России прилетел Ил-76 ВКС РФ.

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