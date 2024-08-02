Слухи об обмене появились еще во время судебного процесса, но тогда адвокаты считали это маловероятным.

В Турции состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран - среди обмененных - киллер Вадим Красиков, пожизненно осужденный за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Родственники убитого оппозиционера недовольны этим обменом и говорят, что их мнение на это никто не спрашивал. Об этом пишет сайт Кавказ.Реалии, которому об этом сообщила вдова Хангошвили Манана (Раиса) Циатиева.

По ее словам, слухи об обмене появились еще во время судебного процесса над Красиковым, но тогда адвокаты назвали это маловероятным. Уже после вынесения приговора защитники предположили, что обменять российского агента все же могут, но до того он должен отбыть значительную часть срока наказания.

"У нас никто не спрашивал об обмене. То, что он произошел, показывает - мнение пострадавших для властей Германии не имеет значения", - заявила вдова.

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Говорится, что ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в федеральной прокуратуре "разочарованы" решением властей освободить Красикова.

В правительстве Германии, комментируя это решение, отметили, что оно стало результатом долгого обдумывания.

"Заинтересованность государства в исполнении приговора в отношении осужденного преступника была сопоставлена со свободой, здоровьем, а в некоторых случаях жизнью невинных людей, заключенных в российских тюрьмах и политзаключенных. Важными мотивами для нас стали наш долг по защите граждан Германии и наша солидарность с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Напомним, 1 августа в Турции состоялся самый масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Россия вернула себе шпионов Анну и Артема Дульцевых и киллера Вадима Красикова, который был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков застрелил Хангошвили в Берлине в 2019 году, за что получил пожизненное.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что решение об обмене Красикова не было легким для Германии, но для его принятия были веские причины. Политик пояснил, что "никому не было легко" принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы.

Решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений с оппозицией, лидер которой Фридрих Мерц согласился с решением. По словам министра юстиции Марко Бушманна, месяцы сотрудничества с США сделали этот обмен возможным. Относительно выдачи Красикова Бушманн сказал, что, возможно, это худшая уступка Путину.

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