Решение о выдаче киллера Кремлю принималось сообща.

Решение об обмене российского киллера Вадима Красикова не было легким для Германии, но для его принятия были веские причины.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц немецким СМИ. Он объяснил, что многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможной эту защиту для них здесь".

При этом канцлер назвал нелегким решение о выдаче российского киллера Красикова. "Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", - сказал политик.

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Отмечается, что решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений с оппозицией, лидер которой Фридрих Мерц согласился с решением.

По словам министра юстиции Марко Бушманна, месяцы сотрудничества с США сделали его возможным этот крупнейший обмен. Относительно выдачи Красикова Бушман сказал, что, возможно, это самая плохая уступка Путину. "Мы депортировали в РФ убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены".

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Турции прошел самый масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Россия вернула себе шпионов Анну и Артема Дульцевых и киллера Вадима Красикова. Он был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков застрелил Хангошвили в Берлине в 2019 году, за что получил пожизненное.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

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