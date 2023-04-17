Российские оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель. Об этом сообщает пресс-центр командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, по состоянию на утро 17 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, среди которых три - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 16 ракет.
В Азовском море остается один вражеский корабль, в Средиземном море на боевом дежурстве - до семи кораблей, из них три - носители "Калибров", общий залп до 20 ракет.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Черном море находилось два подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".
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За прошедшие сутки россияне обстреляли более 40 населенных пунктов Украины. В то же время украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. ВСУ удалось сбить 4 вражеских БПЛА. Кроме того украинские военные поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов. В общем ВСУ отбили за сутки 60 атак оккупантов.
Между тем потери россиян выросли еще на 590 оккупантов. Сейчас общие казни врага составляют более 182,6 тысяч человек.