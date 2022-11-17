Жданов считает, что Путину нельзя давать повод ввязать НАТО в войну.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину было бы выгодно, если бы страны НАТО ответили на падение ракет в Польше.

Российский диктатор ждет, что будет "ответка", сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Ждет, что они ударят по Путину и Путин скажет: "Ну что вы, давайте дружить. Мы мирные люди, давайте переговоры, а то мы ударим ядерным оружием", - сказал он.

Эксперт считает правильными заявления НАТО о том, что ответственность за случившееся несет Российская Федерация, кому бы не принадлежали эти ракеты.

"Но нельзя Путину давать повод, чтобы "ввязать в драку" НАТО, чтобы войну сделать мировой. Если НАТО не отвечает силовым путем, значит они Путина сделали. И если это были его ракеты, то это чистый удар "в штангу". Мяч опять на поле Путина и ему опять нужно думать, как же зацепить НАТО, чтобы оно наконец-то ему ответило", - добавил он.

Жданов убежден, что президент РФ будет продолжать эскалировать ситуацию, в том числе в других странах.

"Я думаю, что турецким спецслужбам нужно поискать кремлевские уши, торчащие за уже вторым терактом в Стамбуле. Кто-то раскачивает ситуацию и толкает Эрдогана на спецоперацию против курдов", - добавил он.

Также военный эксперт считает, что сейчас страны-члены НАТО могут передислоцировать часть своих войск на территорию Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и стран Балтии, а также усилить их противоракетными системами.

Падение ракет в Польше: что известно

Как известно, 15 октября на территории Польши, неподалеку от границы с Украиной, упали две ракеты. Сообщалось о гибели двух человек.

Это произошло во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам.

Сначала в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. Позже польский президент Анджей Дуда уточнил, что у него пока нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету.

По данным НАТО, на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО.

В Польше, США и НАТО отметили, что ответственность за это в любом случае лежит на Российской Федерации.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании инцидента.

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