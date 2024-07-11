Их будет обучать и экипировать польская сторона.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек зарегистрировались для присоединения к "Украинскому легиону" в стране.

"В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в Польше. У нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", - рассказал он на NATO Public Forum в Вашингтоне, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам министра, обучением и экипировкой будет заниматься польская сторона, после чего доброврольцы отправятся в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации.

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"Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад", - подчеркнул Сикорский.

"Украинский легион" в Польше

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что на территории Польши создадут "украинский легион" для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

"Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - добавил президент.

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