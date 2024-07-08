В Польше создадут легион для военной подготовки украинцев из Евросоюза, - Зеленский

Этот легион будет добровольческим.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Польши создадут "украинский легион" для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Мы зафиксировали в нашем соглашении по безопасности формирование и подготовку на территории Польши "украинского легиона" - нового добровольческого военного подразделения. Мы имеем очень положительный опыт украинско-польско-литовской бригады, и именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве, и в других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Глава государства добавил, что "украинский легион" будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами.

"Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что команды Украины и Польши проработают все нюансы этого предложения.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Польша сегодня заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В тексте соглашения сказано, что Украина и Польша "готовы проводить регулярные консультации по стратегическим вопросам и координации поддержки с целью оказания помощи Украине в ее защите от российской агрессии".

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