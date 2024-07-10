Скорее всего, украинцев, проживающих в Польше, будут отправлять на те военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военнослужащих.

Сотни украинцев, проживающих в Польше, уже выразили желание вступить в украинский легион для военной подготовки, о создании которого в понедельник объявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дональд Туск во время подписания соглашения по безопасности. Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на источники в украинских дипломатических миссиях.

"Эти люди согласились, несмотря на то, что набор в легион еще не был объявлен", - пишет издание.

Как будет выглядеть подготовка легиона?

В польских частях украинцы будут размещены и оснащены снаряжением за счет Польши, отмечает издание. Сейчас разрабатываются детальные планы, но, скорее всего, украинцев, проживающих в Польше, будут отправлять на те военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военнослужащих. Через такие подразделения с начала войны уже прошло около 20 000 человек.

Видео дня

"По самым скромным подсчетам, несколько тысяч украинских беженцев могут подать заявки на вступление в легион. Не исключено, что мы также будем тренировать украинцев, проживающих в других европейских странах", - пишет издание.

Как выяснил корреспондент RMF FM, параллельно ведется работа над тем, чтобы другие страны ЕС присоединились к расходам на обучение и снаряжение. Польские власти убеждают своих партнеров, что подготовка украинского легиона - это также инвестиция в европейскую безопасность.

"Украинский легион" в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Польши создадут "украинский легион" для военной подготовки украинцев, проживающих в разных странах Европейского Союза.

Глава государства добавил, что легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен партнерами.

"Каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - добавил президент.

Вас также могут заинтересовать новости: