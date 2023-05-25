Впрочем, экстренные службы о вероятном возгорании молчат, хоть пропагандисты выдвинули две версии произошедшего.

Ночью в Москве дымилось здание Министерства обороны РФ. Местные жители сообщили о дыме возле здания на Фрунзенской набережной и "едком запахе пластика".

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", через некоторое время дым развеялся, но в воздухе остался странный едкий запах. Особенно отчетливо запах почувствовали жители ближайших домов.

В то же время в МЧС факт возгорания не подтвердили. Там утверждают, что пожара якобы не было.

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"Не может быть такого, что там что-то горело. Сейчас выехали на место, возгорания не обнаружено", - заявили в ведомстве.

При этом государственные СМИ транслировали две разные версии произошедшего - пожар на балконе и задымление от запуска генератора.

Подобные инциденты в РФ

В марте произошел пожар в здании ФСБ в Ростовской области. Сначала заявляли о "коротком замыкании", однако впоследствии стало известно, что пожар возник, когда силовики пытались разобрать украинский дрон.

Немного погодя, 5 апреля, загорелась здание Минобороны РФ в центре Москвы. Причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы официально стал "аварийный режим электросети".

Через несколько дней в здании Минобороны России в центре Москвы было неспокойно. Сегодня, 7 апреля, мужчина с пистолетом пытался проникать на территорию ведомства.

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