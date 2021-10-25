Задержанные свою вину всячески отрицают.

В турецкой Анталии задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса вдоль популярной Ликийской тропы.

"Пожар вспыхнул в минувшую субботу, и, когда спасатели прибыли на место, обнаружили там группу туристов из России. Следствие считает, что отдыхающие нечаянно подожгли лес – скорее всего, по неосторожности. Между тем россияне свою вину отрицают", – говорится в сюжете ТСН.

Предварительно, россиянам грозит до 7 лет тюрьмы, пишет Telegram-канал Shot, публикуя видео с задержанными туристами.

"Российское генконсульство подтвердило задержание семерых российских туристов в турецкой Анталье по подозрению в поджоге леса. Сами задержанные утверждают, что они наоборот хотели помочь и тушили пожар, случайно оказавшись на Ликийской тропе. Сейчас они под арестом", – говорится в подписи к видео.

Читайте такжеНа юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет, экипаж погибОдин из задержанных заявил, что российское консульство их "никак не поддерживает, не помогает": "Пожар был не по нашей вине. Мы пытались только ликвидировать, вызывали службу 911…".

Пожары в Турции: что известно

Летом в Турции бушевали мощные лесные пожары в частности, вблизи популярных курортов среди украинцев в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиди. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

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Автор: Катерина Шварц