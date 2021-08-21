С пожаром справились меньше, чем за два часа.

В Турции на одном из островов вблизи Стамбула, где любят отдыхать жители города, вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщает местное агентство DHA, пламя загорелось в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери.

Сразу на место пожара прибыли спасатели, также на борьбу с огнем направили несколько пожарных вертолетов.

Читайте такжеПосле лесных пожаров в Турции начались катастрофические наводнения (фото, видео)Кроме того, к тушению привлекли 1 самолет, 12 пожарных машин и 30 машин для разбрызгивания воды.

Губернатор Стамбула сообщил, что с пожаром справились меньше, чем за 2 часа.

По предварительной информации, жертв во время пожара нет. Отдыхающих с острова эвакуировали на катерах береговой охраны. Пострадали два пожарных, их госпитализировали

Heybeliada'dan Kıyı Emniyeti vatandaşları tahliye ediyor — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 21, 2021

Пожары в Турции

В Турции разгорелись мощные лесные пожары в частности, вблизи популярных курортов среди украинцев в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиди. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

Автор: Татьяна Герасименко