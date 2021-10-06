Премия присуждена немецкому и американскому ученым, сделавшим открытие независимо друг от друга.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии в 2021 году немецкому ученому Беньямину Листу и американцу Дэвиду Макмиллану с формулировкой "за развитие асимметрического органокатализа".

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 6 октября.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Отмечается, что лауреаты независимо друг от друга открыли новый вид катализа - асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах.

Ранее ученым были известны только два вида катализаторов, то есть веществ, ускоряющих химические реакции: атомы металлов и ферменты. Однако Беньямин Лист выяснил, что некоторые катализаторы могут будто относиться сразу к обеим. К той же идее, только другим путем, пришел Дэвид Макмиллан.

Исследовательские работы лауреатов увидели мир в 2000 году.

"Эти катализаторы безвредны для окружающей среды и дешевы в производстве. ... С 2000 года органокатализ развивается с поразительной скоростью. ... Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые способны улавливать свет в солнечных элементах. Таким образом, органокатализаторы приносят наибольшую пользу человечеству", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Нобелевскую премию по медицине - 2021 присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну с формулировкой "за их открытия рецепторов температуры и прикосновения". А лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджио Париси.

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Автор: Катерина Комолова